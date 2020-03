Das Kammergericht entschied am Mittwoch, dass das Land wirksam von einem Verkauf des Grundstücks an einen Investor zurückgetreten ist. Der Investor hatte das Areal an der Komischen Oper im Jahr 2000 erworben, allerdings unter der Bedingung, es zu bebauen und nicht weiterzuverkaufen. Letzteres habe der Investor aber getan. Deshalb schloss sich das Kammergericht dem Urteil des Landgerichts an.

Aus Sicht der Finanzverwaltung war dies der Fall. 2014 erklärte die Behörde den Rücktritt vom Kaufvertrag. Das Landgereicht gab Berlin in erster Instanz recht. Schon in der mündlichen Verhandlung deutete sich an, dass auch das Kammergericht die Rückabwicklung des Grundstücksgeschäfts für rechtens erklären wird. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Frage, warum der Investor über die Jahre nicht gebaut hat und ob mit den Grundstücken in Top-Lage spekuliert wurde.