"Wer sagt denn das?" So lautet der Titel des aktuellen Albums der Hamburger Hip-Hop-Elektropunk-Band Deichkind. Wobei das Wörtchen "Band" ein wenig in die Irre führt: Echte Instrumente gibt es an diesem Abend in der Berliner Max-Schmeling-Halle nicht zu sehen.

Die Bühne ist meistens minimalistisch leer, denn Deichkind brauchen Platz für die vielen Tanz-Choreografien des Abends. Jeder Song ist durchinszeniert, mit wechselnden Kostümen und wechselnder Besetzung. Meistens sind die Deichkinder zu siebt auf der Bühne. Wer wann singt und wer nur tanzt, ist schnell egal.