Das Verharren bei klassischen Pop-Konzepten drückt sich ebenfalls in Mabels Texten aus. Während sie nahezu ausschließlich über ihren Umgang mit Liebe und Beziehungen spricht, wie in "Finders Keepers", "Don't Call Me Up", "Mad Love", "Selfish Love", "One Shot", beschränkt sich ihre Lyrik oft auf klischeehafte Beschreibungen wie "You come over we could chill / Tell each other how we feel". Auch gibt es Momente, in denen ihre Aussagen kaum auf die Instrumentierung passen. So stehen Sätze wie "I'm not a people pleaser" neben einem musikalischen Hintergrund, der offensichtlich massentauglich ist und Hit-Potential wecken möchte. Die einzige Ausnahme hierzu bleibt "OK (Anxiety Anthem)", in der Mabel über Selbstliebe spricht und ihre Fans mit "try to be ok, the way you are" aufmuntert.

Trotz einer technisch beeindruckenden Darbietung von "High Expectations" ist Mabel an diesem Abend vielmehr eine Mainstream Pop-Künstlerin, der es an tiefgreifender Originalität und dem Brechen von Bewährtem mangelt.