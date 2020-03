Um "Luftgeister" soll es in "Tanz - Eine Sylphidische Träumerei in Stunts" gehen - einem Ballett-Titel entlehnt. So schweben immer wieder Sylphen an Seilen durch das mit Bezügen vollgepackte provokative Körper-Kunstwerk von Florentina Holzinger.

Sie übt Kritik an den strengen disziplinierenden Zurichtungen an der Ballettstange und vermischt die mit Horrorfilm-, Märchenwald- und Trashmotiven. Und das in blutiger Manier, die an den Wiener Aktionskünstler Otto Mühl erinnert. In zwei zerdehnten Stunden werden zunehmend geschundene weibliche Körper zur Schau gestellt.