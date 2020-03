Neue Loveparade soll am 10. Juli 2021 in Berlin stattfinden

Techno-Fans sollten sich den 10. Juli kommenden Jahres im Kalender anstreichen: An dem Samstag wird nach aktuellem Stand die neue Technoparade in Berlin stattfinden, wie die

gemeinnützige GmbH "Rave the Planet" am Dienstag mitteilte.

"Es ist alles vorbereitet. Nun kommt es darauf an, ob die Leute die Parade wollen", sagte eine Sprecherin. Die Veranstalter wollen bis zum Jahresende mindestens 1,5 Millionen Euro Spenden sammeln, damit die neue Parade stattfinden kann. Bisher sei mehr als eine halbe Million Euro zusammengekommen.