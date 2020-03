Drei Mal sollte Star-Tenor Placido Domingo im nächsten Jahr in Berlin "Don Carlos" singen - jetzt wurden die Auftritte gestrichen. Der Sänger hatte im Februar erstmals sexuelle Übergriffe auf Frauen zugegeben.

Die Deutsche Oper in Berlin hat drei Auftritte des Opernsängers Placido Domingo abgesagt. Nachdem der Sänger sexuelle Belästigung mehrerer Frauen eingeräumt habe, würden geplante Vorstellungen im Jahr 2021 in Solidarität mit den Betroffenen nicht mehr stattfinden, teilte die Oper am Dienstag mit.