Gitarrist Carlo Karges ist 1982 beim Konzert der Rolling Stones in der Berliner Waldbühne. Hunderte Luftballons steigen während der Show in den Himmel. Karges überlegt, was passieren würde, wenn diese Luftballons als Bedrohung wahrgenommen werden und einen Atomkrieg auslösen. So entsteht der Text zu Nenas größtem Hit "99 Luftballons".