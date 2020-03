Sasha Waltz und Johannes Öhman beenden ihre Arbeit als Co-Intendanten des Berliner Staatsballetts schon am 31. Juli, zum Ende der aktuellen Spielzeit 2019/20. Wie die Berliner Senatskulturverwaltung am Freitag mitteilte, sind Waltz und Öhman mit dem Stiftungsrat der Oper in Berlin so übereingekommen, "um eine Übergabe der Intendanzgeschäfte mitten in der Spielzeit zu vermeiden".

Überlegungen, ob Waltz möglicherweise ohne Öhman als Teil einer neuen Doppelspitze Intendantin bleibt, sind damit offenbar vom Tisch. Ursprünglich hatten Waltz und Öhman angekündigt, zum Ende des Jahres aufzuhören.