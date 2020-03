Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" hatte der Dramatiker Ferdinand Schmalz ins 21. Jahrhundert übertragen - nun hat Data Tavadze das Stück am Deutschen Theater in Szene gesetzt. Von Ute Büsing

Jahrelang lief Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" als Weihespiel zur moralischen Aufrüstung im Berliner Dom, bei den Salzburger Festspielen hat es einen Stammplatz. Die Übertragung ins 21. Jahrhundert durch den vielfach preisgekrönten österreichischen Dramatiker Ferdinand Schmalz - "Jedermann (stirbt)" - hat nun Data Tavadze aus Tiflis an den Kammerspielen des Deutschen Theaters in Szene gesetzt.

Schmalz dekonstruiert das moralische Mysterienspiel von Hofmannsthal. Er skizziert in durchgängig formbewusster Kunstsprache eine ganze Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs. Der Raubtier-Kapitalismus gebiert den Bankrott und der neoliberale Geschäftsmann Jedermann muss als Sündenbock sterben. In einer stark stilisierten Mischung aus Lehrstück und Oratorium bringt der junge georgische Regisseur DataTavadze den Stoff in den Kammerspielen des Deutschen Theaters zum Klingen. Bei zwei Gastspielen ("Prometheus", "Trojanische Frauen") des Royal District Theaters Tiflis hatte er bereits Zeugnis von seiner tiefschwarzen Bildsprache abgelegt.