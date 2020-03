Marius von Mayenburgs neues Stück "Die Affen" zeigt ihn von einer düstereren Seite als zuletzt. Die Affenbewegungen hat das Ensemble drauf. So richtig zündet die Uraufführung an der Schaubühne aber nicht. Von Fabian Wallmeier

Man glaubt noch ein paar Minuten, Marius von Mayenburg hätte wieder eine seiner überkandidelten Volldampfkomödien geschrieben, so wie "Stück Plastik" und "Peng", die er ebenfalls an der Schaubühne uraufgeführt hat. Doch obwohl im Publikum anfangs noch eifrig gegluckst wird, wird schnell klar: Sein neues Stück "Die Affen" ist anders. Von Mayenburg ist es dieses Mal bitterernst.

Eigentlich sollte dieser Abend der Auftakt zum alljährlichen FIND-Festival sein, dem Festival für internationale neue Dramatik, das in diesem Jahr mit Gastspielen unter anderem von Milo Rau, Tashiki Okada, Edouard Louis und Kirill Serebrennikov besonders vielversprechend aufgestellt war. Doch das musste die Schaubühne kurzfristig absagen - wegen der Vorgaben des Senats im Zeichen der Corona-Krise. Die Premiere von "Die Affen" konnte dagegen stattfinden, weil der Globe mit seinen 270 Plätzen deutlich unter der vorgegebenen Grenze liegt.

Unter diesen Vorzeichen wirkt das Stück nun vielleicht auf eine andere Weise, als es das ohne die Absage getan hätte. Vielleicht hätten mehr lachbereite Zuschauende das Komödiantische in von Mayenburgs Text in den Vordergrund gerückt.

So aber will an diesem Abend mehrheitlich keine große Begeisterung aufkommen. Die dünne Haut der Zivilisation, die im Stück vollständig zerreißt, ist vielleicht kein so großer Spaß-Faktor, wenn täglich die Infiziertenzahl steigt, Toilettenpapier und stilles Wasser in den Supermärkten knapp werden und sich die Corona-Panik noch schneller verbreitet als das Virus selbst.

Vielleicht aber ist "Die Affen" auch einfach kein besonders gutes Stück.