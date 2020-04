Bild: dpa/Michael Kappeler

"We Are One" ab 29. Mai auf YouTube - Berlinale beteiligt sich an globalem Online-Filmfestival

27.04.20 | 21:13

Die Berlinale schließt sich in der Corona-Krise mit rund 20 weiteren hochkarätigen Filmfestivals zusammen, um ein kostenloses Online-Filmfestival zu organisieren. Das Festival "We Are One" findet vom 29. Mai bis 7. Juni online auf der Videoplattform YouTube statt. Unter anderem beteiligten sich die Filmfestspiele von Cannes, Venedig und Toronto, teilte das US-Filmfestival Tribeca am Montag mit, das ebenfalls zu den Organisatoren gehört.

Alte und neue Filme aus allen Genres