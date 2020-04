Bild: rbb/carte blanche/Volker Roloff Audio: rbb Kultur | 03.04.2020 | Interview Imogen Kogge | Bild: Bild: rbb/carte blanche/Volker Roloff

Interview | Merkel-Darstellerin Imogen Kogge - "Ich dachte schnell, dass dieser Film eine Riesensache wird"

13.04.20 | 17:19 Uhr

"Die Getriebenen" rekonstruiert die 63 Tage im Sommer 2015, bevor Angela Merkel ihre Schlüsselentscheidung in der Flüchtlingspolitik fällte. Imogen Kogge spielt die Kanzlerin. Der Film habe ihren Blick auf die Politik verändert, sagt sie im Interview.



Im Spätsommer 2015 kamen Hunderttausende geflüchtete Menschen nach Deutschland. Für die Bundesregierung und speziell Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war es eine große Herausforderung, auf dieser Entwicklung zu reagieren. Das zeigt nun der Film "Die Getriebenen", der am 15. April im Ersten läuft und seit 8. April in der Mediathek zu sehen ist. Angela Merkel wird von der Schauspielerin Imogen Kogge gespielt.

rbb: Frau Kogge, wie haben Sie persönlich diesen Sommer 2015 in Erinnerung?

Imogen Kogge: Damals war ich den ganzen Sommer ziemlich absorbiert mit einem Filmdreh in der Nähe von Frankfurt. Ich kann mich erinnern, dass wir bei den Dreharbeiten oft darüber geredet haben, wie das alles weitergeht. Ab Herbst habe ich dann in Zürich gearbeitet, wo auch viel über das Thema Flüchtlinge gesprochen wurde. Ich weiß noch, dass die Schweizer dann immer sehr bewundernd über Angela Merkel und ihre Entscheidungen gesprochen haben.

Sie spielen in "Die Getriebenen" die Kanzlerin. Der Film gibt einen Einblick hinter die Kulissen, er zeigt Diskussionen in der Regierung, Entscheidungsprozesse in Hinterzimmern. Wie haben Sie auf dieses Rollenangebot reagiert? Spontan ja gesagt?

Nein. Ich habe erstmal gedacht: "Oh je, was soll ich machen und will ich das?" Ich dachte schnell, dass dieser Film eine Riesensache und eine heikle Angelegenheit wird. Ich musste erst mal das Buch lesen, um zu sehen, wie seriös das Projekt eigentlich ist. Dann habe ich das alles abgeklopft, mich mit dem Regisseur getroffen und mit Freunden gesprochen. Dann hatte ich den Eindruck, dass der Film fair und eine gute Sache ist. Es geht nicht darum, den Nachweis zu führen, was alles versäumt wurde und wo die Fehler lagen und wem was anzukreiden ist. Sondern es geht darum, eine Art Chronologie der Ereignisse dieser 60 Tage zu zeigen. Wie turbulent und wie schnell es war, und mit welch hoher Konzentration sich alle verhalten mussten.

Die politische Lage war komplex, innenpolitisch und in der EU gab es Konflikte und viele Baustellen. Wenn man Imogen Kogge vor Augen hat, dann denkt man nun nicht unbedingt an Frau Merkel. Im Film gibt es große Ähnlichkeiten durch die Maske, durch Ihr Spiel - aber auch durch den Gang. Wie haben Sie sich dieser Rolle angenähert?

Angela Merkel ist ja medial ziemlich gut vertreten. Man kann sich den einen oder anderen Youtube-Film angucken. Gerade die Szenen, die in unserem Film vorkommen, wie die berühmte Pressekonferenz oder das Sommerinterview oder der Bürgerdialog in Rostock, sind alle dokumentiert. Das habe ich natürlich studiert, und ich habe sie studiert. Ich habe versucht herauszufinden: Wie geht sie, wie steht sie, wie dreht sie sich um und wie schüttelt sie Hände?

Sind Sie sich jemals begegnet, hätten Sie Angela Merkel gerne was gefragt?

Nein, wir sind uns niemals begegnet und ich hätte auch nichts fragen wollen. Das ist auch gar nicht nötig und hätte mich eher durcheinandergebracht, wenn ich die echte Angela Merkel getroffen hätte.

In diesem Film sind echte dokumentarische Szenen zu sehen – von Geflüchteten, von Gewaltszenen und es gibt das Bild von dem toten Flüchtlingsjungen Alan Kurdi am Strand. Frau Merkel sieht das im Fernsehen, reagiert bei aller Sachlichkeit emotional und kurz darauf folgt dann der historische Satz: Wir schaffen das. Bei mir hat das Gänsehaut ausgelöst. Wie ging es Ihnen damit?

Ich bin natürlich ein bisschen reingewachsen in diese Stimmung. In der Vorbereitung und in der Arbeit nimmt dann das Wesen, das Temperament, das ich vermutet habe, etwas Besitz von einem. Man kommt in den Modus. Aber das ist natürlich ein Spielfilm: alles Fiktion und nichts ist dokumentiert, auch die Emotionen natürlich nicht.

Es gibt persönliche Szenen, in denen Angela Merkel beispielsweise mit ihrem Mann am Frühstückstisch sitzt. Wie haben Sie sich daran gewagt, gab es Diskussionen mit der Regie?

Nein, komischerweise gab es überhaupt keine Diskussionen. Wenn wir gesprochen haben, dann ging es immer um inhaltliche Fragen. Ich bin keine Politikerin und nicht bewandert mit diesen ganzen Verästelungen des Betriebs. Und da brauchte ich natürlich oft Schützenhilfe. Man kann nur das spielen, was man versteht. Darüber haben wir uns ausgetauscht und verständigt.

Auch das gesamte damalige Kabinett ist schauspielerisch vertreten: Sigmar Gabriel, Thomas de Maizière, Frank-Walter Steinmeier, Peter Altmaier und Co. Der Film macht deutlich, unter welchem Druck Politiker stehen können. Es geht auch um Macht. Blicken Sie nach den Dreharbeiten anders auf die heutige Welt der Politik?

Ja, in gewisser Weise schon. Der Film ist fiktiv, aber hat mir schon irgendwie einen Einblick gewährt. Auch wenn der Eindruck ein selbst gemachter ist, waren es unglaubliche Vorgänge, die in kürzester Zeit entschieden werden mussten. Alle in diesem Betrieb mussten sich miteinander ins Benehmen setzen und Lösungen finden.

Dieser Text ist eine redigierte und gekürzte Fassung des Interviews, das Shelly Kupferberg mit Imogen Kogge für rbbKultur geführt hat. Das vollständige Gespräch können Sie oben im Beitrag als Audio hören.

Infos zum Film Der 120-minütige Fernsehfilm "Die Getriebenen" erzählt von den Ereignissen des Jahres 2015, als sich die sogenannte Flüchtlingskrise dramatisch zuspitzte und die deutschen wie europäischen Politiker unter enormen Druck setzte. Er bietet Einblicke in die Gemütslage der agierenden Politiker, zeichnet ihre unterschiedlichen Reaktionen nach und macht den Entscheidungsdruck, der auf der Bundeskanzlerin und ihren Ministern bei der Suche nach einer Lösung lastet, erlebbar. Alle sind vor allem eins: getrieben von den sich überschlagenden Ereignissen in einer Ausnahmesituation. "Die Getriebenen" – nach Motiven des gleichnamigen Sachbuchs von Robin Alexander – ist ein Politthriller aus dem Zentrum der Macht. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Bundeskanzlerin: am Mittwoch, 15. April 2020, um 20.15 Uhr im Ersten und ab Mittwoch, dem 8. April 2020, online first in der ARD Mediathek. Zum Schauspielensemble zählen Imogen Kogge als Angela Merkel, Josef Bierbichler (Horst Seehofer), Wolfgang Pregler (Thomas de Maizière), Tristan Seith (Peter Altmaier), Timo Dierkes (Sigmar Gabriel), Walter Sittler (Frank-Walter Steinmeier), Gisela Aderhold (Beate Baumann), Rüdiger Vogler (Wolfgang Schäuble), Matthias Kupfer (Markus Söder) u. v. a. Das Drehbuch stammt von Florian Oeller, Regie führte Stephan Wagner, die Redaktion liegt bei Martina Zöllner und Kerstin Freels (federführend, rbb) sowie Christian Granderath (NDR). "Die Getriebenen" ist eine Koproduktion der Carte Blanche International (Produzenten: Stephan Wagner, Alexander van Dülmen) mit dem rbb (federführend) und dem NDR in Kooperation mit der rbb media GmbH, gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg.