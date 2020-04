Der Podcast "Das Coronavirus-Update" mit dem Berliner Virologen Christian Drosten und das Video "Die Zerstörung der CDU" von Youtuber Rezo gehören zu den Nomierten für den Grimme Online Award 2020. Das teilte die Grimme-Jury am Mittwoch mit. Insgesamt wurden in diesem Jahr 28 Internet-Angebote für die undotierte Auszeichnung vorgeschlagen - die meisten in der Kategorie "Information", was kein Zufall ist.

"Das Informationsbedürfnis ist sehr hoch, das zeigen die Angebote, das zeigt die Auswahl der Nominierungskommission", sagte Grimme-Direktorin Frauke Gerlach. Es sei besonders dann hoch, wenn man in Krisenzeiten lebe - wie jetzt in der Corona-Krise.