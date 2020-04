Interview | Neue rbb-Serie "Warten auf'n Bus" - Ein Typ wie Schlachteplatte und Zement

15.04.20 | 13:58 Uhr

Der gebürtige Berliner Ronald Zehrfeld ist einer der renommiertesten deutschen Schauspieler. In der neuen rbb-Serie "Warten auf'n Bus" spielt er einen abgerockten Mittvierziger in Brandenburg. Im Interview verrät Zehrfeld, was ihn an der Rolle reizt.



Online First: "Warten auf'n Bus" ist ab Mittwoch 18 Uhr in der ARD-Mediathek zu sehen.





Irgendwo im tiefsten Brandenburg: Hannes und Ralle, zwei ostdeutsche Männer Ende 40, hocken jeden Tag stundenlang an einer Bus-Endhaltestelle. Sie quatschen übers Leben, über verpasste Gelegenheiten, über Frauen und über Politik. Aus diesem Plot ist die schräge, sehr lustige und stellenweise auch ernste Serie "Warten auf’n Bus" entstanden. Der Schauspieler Ronald Zehrfeld, gebürtiger Ostberliner, spielt den Hannes, "einen Mann wie 'ne Kreuzung aus Schlachteplatte und Zementmischer", wie ihn Ralle (Felix Kramer) einmal nennt.

Streaming-tipp rbb ARD Mediathek | ab Mi 15.04.2020 | 18:00 Uhr - "Warten auf'n Bus" Online First: Die komplette achtteilige Serie kann ab dem 15. April um 18 Uhr in der ARD-Mediathek abgerufen werden. "Warten auf'n Bus" ist eine Produktion der Senator Film in Zusammenarbeit mit der rbb Media im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Im rbb Fernsehen startet die Serie am 22.04.2020 um 22 Uhr.



rbb: Herr Zehrfeld, eine Bushaltestelle irgendwo im Nirgendwo und zwei abgerissene Typen. Was ist daran attraktiv? Roland Zehrfeld: Attraktiv ist das Reduzierte. Es spielt in Brandenburg, das Schöne liegt so nah. Ich liebe einfach diese beiden Figuren. Ich bin aufgewachsen in Berlin, Brandenburg ist meine Kinderstube, von daher liebe ich das Land.

Ihr Film-Partner Ralle bezeichnet Sie im Film als "Kreuzung aus Schlachteplatte und Zement". Mein Eindruck ist, Sie haben auch hier wieder versucht, hinter dem Groben das Weiche zu finden? Ich liebe diese beiden Typen. Das Witzige ist: Am Anfang konnten wir gar nicht sagen, wer ist Ralle und wer ist Hannes? Wir hatten das Gefühl, dass beide Figuren zusammen eine Figur sind. Die könnte man permanent austauschen mit sich selbst.

zur person imago images / Future Image Ronald Zehrfeld, Jahrgang 1977, wuchs in Berlin-Schöneweide auf. Sein Kinodebüt gab er 2005 mit einer Hauptrolle in Dominik Grafs "Der Rote Kakadu". Der vielfach ausgezeichnete Theater- und Filmschauspieler wirkt in zahlreichen Produktionen mit. 2020 wird er neben "Warten auf'n Bus" in einer weiteren Serie zu sehen sein: In der 3. Staffel von "Babylon Berlin", die ab Herbst im Ersten ausgestrahlt werden soll, spielt er den Bösewicht Walter Weintraub.

In vielen Rollen – etwa als Arzt in "Barbara" oder als junger Staatsanwalt in "Der Staat gegen Fritz Bauer" – charakterisieren Sie die Figur, die sie spielen, ohne Worte. Sie haben eine starke Körpersprache und Mimik. In "Warten auf'n Bus" ist Reden angesagt. War das für Sie eine besondere Herausforderung? Schön, dass Ihnen das auffällt. Es war neu, dass ich mich mal von einer anderen Seite zeigen konnte. Denn es ist auch ein Teil von mir, ich bin ja eine Berliner Pflanze, eine Bulette. Und privat, wenn ich mich wohlfühle, rutsche ich sehr schnell ins Berlinerische ab. In der Schauspielschule sagte der Sprecherzieher zu mir: Du bist ein Berliner, du hast Probleme mit "ch" und "sch". Man hat uns antrainiert, das abstellen zu können. So sucht man eben Feinheiten in der Körperlichkeit, dem Nonverbalen. Hier war die große Chance, den Dialekt mitreinzunehmen. Früher habe ich auch gerne "Drei Damen vom Grill" gesehen, Juhnke oder Pfitzmann. Heute hört man kaum noch freigesprochenen Sound in Berlin. Ich vermisse den Berliner Dialekt schon fast. Deswegen ist es umso schöner, wenn ihn mal wieder zu hören. Das ist viel zu selten.

Ronald der Ostberliner, hat also heimlich Westfernsehen geguckt! Ja, ich habe über Antenne mehrere West-Sender angeguckt. Man hat immer versucht, jede Minute rauszuholen, auch bei Serien wie MacGyver. Das war natürlich nicht das echte Leben. Später war die Wiedervereinigung ein richtiger Zeitraffer, man musste das andere System mitnehmen, aufholen. Das Magazin der "SZ" hat Sie im vorigen Jahr als "ganz schön puschelig" charakterisiert. Können Sie damit etwas anfangen? Puschelig? Das wäre eine Verniedlichungsform. Den kann man in den Arm nehmen, den kann man anfassen. Wie sehen Sie das?

Ralf / Rolle (li. Felix Kramer) und Johannes / Hannes (re, Ronald Zehrfeld) Bild: rbb/Senator Film Produktion GmbH

Na, so teddybärmäßig. Teddybär passt (lacht). In "Warten auf'n Bus" geht es auch um harte Themen. In Folge 3 gibt es beispielsweise eine Auseinandersetzung mit Neonazis. Wie wichtig ist Ihnen der politische Aspekt der Serie? Diese acht Teile sind ein Geschenk von Oli (Drehbuchautor Oliver Bukowski, Anm.d.Red.). Aufgrund unserer Geschichte heißt es oft: Der Ossi ist so oder so. Die Serie hat die Chance, die tagespolitischen Themen mit reinnehmen zu können. Dass man sehr schnell Schubladen aufmacht, und sofort jemanden verurteilt und sagt: Der ist jetzt rechts, der ist AfD-Wähler, das ist ein Linker. In der Serie haben wir beides, links und rechts. Das ist einfach wichtig.

Rolle bringt Hannes das Tanzen bei Bild: rbb/Frédéric Batier

Vielen Dank für das Gespräch. Mit Ronald Zehrfeld sprach Peter Claus für rbb Kultur. Das Interview ist eine gekürzte und redaktionell bearbeitete Version. Das Originalgespräch können Sie mit Klick auf das Audiosymbol im Header des Beitrags nachhören.



Sendung: rbb Kultur, 14.04.2020, 16:10 Uhr