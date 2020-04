Viele jüdische Künstler leben in Berlin - Schriftsteller, Theatermacher, Musiker. An diesem Mittwoch beginnt mit dem Sederabend eines der größten Feste im jüdischen Kalender: Pessach. Maria Ossowski hat zwei Musiker in Charlottenburg getroffen.

Ma Nishtana - was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Das fragt die kleine Tochter von Sarah und Jascha Nemtsov in der Sedernacht. Es ist jene Nacht, in der Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt immer im großen Kreis der gesamten Familie und der Freunde an den Auszug Israels aus Ägypten erinnern.

In Charlottenburg am Lietzensee wird dies für die Komponistin Sarah Nemtsov ein Abend im kleinen Kreis. Sie feiert ihn mit ihrem Mann und den zwei Kindern - anders als sonst. "Ich merke selber, dass ich keine so große Vorfreude habe wie sonst, nicht so hin fiebere, nicht so lange vorher mit den Vorbereitungen begonnen habe", sagt Nemtsov. "Ich bin eher ein bisschen knapp dran dieses Jahr. Ich hab auch ein bisschen Angst davor, weil so viele Menschen fehlen und ich noch nicht so richtig weiß, wie wir diese Nacht feiern können. Ich hoffe, dass ich dann durch das Fest wieder Kraft bekomme und dass ich mir der Freiheit bewusst werde, die bei einem selbst anfängt. Die Hoffnung ist, dass es vorüberzieht und dass eine neue Zeit kommt."