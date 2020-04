Klaus Kranitz ist ein Mann, mit dem man eher kein Bier trinken gehen möchte. Eigentlich ist er gelernter Immobilienmakler und nur in die Paartherapie "hineingeraten", erzählt er seinem ersten Paar in der zweiten Staffel des Hörspiels "Der Paartherapeut". "Wenn man Immobilien vermarktet, hat man ja viel mit Paaren zu tun, die Wohnungen beziehen oder Wohnungen verlassen. Und Wohnungen verlassen, hat oft mit Trennungen zu tun, sie zu beziehen mit Hoffnung - und irgendwann hatte ich ein gutes Gespür."

Klaus Kranitz ist von sich und seinem Können mehr als überzeugt. Er wirbt mit dem Spruch: "Bei Trennung Geld zurück" und bemüht immer wieder Vergleiche mit Autos: "Wenn ihr Auto nicht mehr läuft, bringen sie es in die Werkstatt. Wenn die Ehe nicht mehr läuft: Paartherapie. Wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, will ich auch, dass es danach wieder läuft. Warum sollen sie von einer Paartherapie weniger erwarten?"