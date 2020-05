Bei den Montagsdemos in Leipzig auf der Straße dabei sein, neben Kohl und Gorbatschow am Verhandlungstisch sitzen und mit Bürgerrechtlern die Stasi-Zentrale stürmen: Das Instagram-Format "wende_rewind" des rbb macht die Wendezeit live erlebbar - und ist für den Grimme Online Award nominiert.

1989 hat die friedliche Revolution die Diktatur in der DDR besiegt. wende_rewind erzählt auf Instagram die ganze Geschichte, vom 7. Oktober 1989 bis zum 18. März 1990.

Also die Zeitspanne vom 40. Jahrestag der DDR , auf den im Ost-Berliner Palast der Republik die Partei-Elite anstößt, während draußen Bürgerrechtler für Reise- und Pressefreiheit demonstrieren, bis zum Tag der ersten freien Volkskammerwahl einige Monate später.

Die User und Userinnen erleben die großen historischen Ereignisse hautnah mit: Wie die ersten Betonstücke aus der Mauer geschlagen werden und sich die Menschen weinend in die Arme fallen.

In den einzelnen Storys von "wende_rewind" bekommt man das Gefühl, die aufregenden Tage der Wendezeit noch einmal live mitzuerleben.

Das Format will die Wendezeit aus verschiedenen Perspektiven erzählen - den vermeintlich typischen West-Blick auf die Geschichte in Frage stellen, aber auch mit ostalgischen Erinnerungen aufräumen. In einigen Storys geht es auch um allgemeine Themen wie die Gleichberechtigung von Frauen.