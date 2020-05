Ich folge ihm ins Innere der schummerigen Bar in eine Art Hinterzimmer. Keiran bedeutet mir mit einem Finger auf dem Mund, dass ich ab jetzt nichts mehr sagen darf. Absolutes Sprechverbot. Ich lasse mich auf einem Holzhocker nieder. Um mich herum lauter Kerzen. Mir gegenüber sitzt schon der Musiker. Wie er heißt, bei welchem Orchester er spielt, welches Stück er ausgewählt hat – all das werde ich erst nach dem Konzert erfahren.

Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mein erstes Konzert in fast drei Monaten! "Wenn es dir emotional zu viel wird, kannst du jeder Zeit den Raum verlassen", erklärt mir Keiran. Er ist Gastgeber des 1to1-Concerts in der Basalt-Bar im Wedding, fünf weitere Locations machen ebenfalls mit. Ich schaue ihn irritiert ihn. Naja, setzt er nach, es seien schon Leute mit Tränen in den Augen wieder herausgekommen: "Weil die Musik Erinnerungen hervorgerufen hat, Emotionen hochgekocht sind." Nun bin ich nervös. Ich will auf keinen Fall vor einer fremden Person weinen! "Bereit?", fragt Keiran.

Der Musiker schaut mich an. Freundlich, sanft, aber dennoch eindringlich. Fünf Sekunden, zwanzig Sekunden, sechzig Sekunden. "Man versucht sich mit dem Zuhörer oder der Zuhörerin zu verbinden", erklärt mir Richard Obermayer später. Er spielt Klarinette am Deutschen Symphonieorchester. "Für mich ist dieser Blickkontakt am Anfang sehr intensiv und sehr schön." Je länger er anhält, desto herausfordernder wird er für mich. Ich fühle mich von Sekunde zu Sekunde nackter. Meine Stimmungskurve bewegt sich von gut gelaunt in Richtung traurig.

Dann beginnt Richard Obermayer zu spielen. Mozart, Klarinetten-Konzert, 2. Satz. Es ist ein angenehmes Stück, unbekümmert, heiter. Es passt zur fast schon lauen Sommernacht, die an diesem Abend herrscht. Andere Konzertbesucher – drei hat Obermayer an diesem Abend schon vor mir empfangen – hätten das Stück als traurig beschrieben, erzählt er: "Und das ist vielleicht genau das Persönliche an diesem Konzert: Wie diese Verbindung aufgebaut wird. Was will man als Musiker übermitteln?"