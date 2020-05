Der Bundestag hatte die Rekonstruktion des Stadtschlosses ohne Kuppel und Kreuz auf den Weg gebracht. Anonyme Großspender haben die Kuppel finanziert, die Witwe des Versandhausgründers Otto spendete eine Million Euro für das Kreuz. Es wurde im Norden Berlins, in Weißensee geformt und vergoldet. Nun wird es über dem Humboldtforum glänzen, einem Ort, an dem Exponate außereuropäischer Kulturen ihre neue Heimat finden sollen - und um den die Kolonialismus-Debatte tobt.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht das Kreuz daher als Gesprächsimpuls: "Dieses Kreuz ist allemal eine Einladung zum Dialog über Nächstenliebe, Toleranz, Weltoffenheit und über die Rolle von Religionen in unserer heutigen globalen Gesellschaft. Ich bin froh, dass andere Religionen uns in unserer Haltung auch ausdrücklich unterstützen."

Der Vorsitzende des Vereins der Muslime in Deutschland habe sie ermutigt, zu den christlichen Wurzeln zu stehen. Der jüdische Publizist und Rabbiner Andreas Nachama sieht das Kreuz in einem Kommentar der Jüdischen Allgemeinen sehr viel kritischer. Dieses Kreuz sei ein Symbol der Berliner Intoleranz, ein Rückfall in die Gedankenwelt eines Preußenkönigs.

Ist das Kreuz ein Zeichen des Alleinanspruchs der christlichen Religion? Grütters verneint. "Davon sind wir in dieser sehr säkularen Stadt Berlin und auch in einem Deutschland, was sehr genau unterscheidet zwischen der Rolle der Glaubensgemeinschaften und dem Staat weit entfernt", so die Kulturstaatsministerin: "Insofern ist die Provokation, die in dieser Frage liegt, vielleicht eine gute Stimulanz für eben die Kontroversen und die Auseinandersetzung, die wir dazu führen werden."