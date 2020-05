Die Schauspielerin Renate Krößner ist nur wenige Tage nach ihrem 75. Geburtstag in Mahlow (Teltow-Fläming) gestorben. Das bestätigte ihr Ehemann, Schauspieler Bernd Stegemann am Dienstag gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Meine Ehefrau ist am Montag nach einer kurzen, schweren Krankheit verstorben". Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" über den Tod der Schauspielerin berichtet.

Anlässlich ihres 75. Geburtstags hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke noch am 17. Mai gratuliert: Sie sei eine der besonders wandlungsfähigen Schauspielerinnen der Gegenwart, deren Frauenfiguren ihn oft bewegt hätten, so der SPD-Politiker. Woidke erinnerte an den legendären Film "Solo Sunny", in dem Krößner die Titelrolle spielte und dafür 1980 mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet wurde.



Renate Krößner wurde am 17. Mai 1945 in Osterode am Harz geboren und lebte bis zu ihrem Tod in Mahlow.