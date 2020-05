Als Künstler ging Max Kaus allerdings doch anders ans Werk, als Heckel und seine "Brücke"-Kollegen: Direkt am Strand zu malen, wie die Gruppe um Ernst Ludwig Kirchner es gerne mal tat, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Dafür legte er dann doch zuviel Wert auf die Komposition seiner Bilder, die Anordnung der Figuren, erläutert Isabel Fischer. In der von ihr kuratierten Ausstellung ist Max Kaus also unter den Malerfreunden der "Brücke" aber auch für sich.

Zu sehen gibt es einige Selbstportraits, auf denen sich der Berliner Künstler mit skeptischem Blick unter dunklen Brauen in Szene setzt. Oder aber, er hält sich ganz im Hintergrund: Mit Sonnenbrille auf der Nase erscheint er einmal etwa nur als Spiegelbild, während vorne seine dritte Ehefrau Sigrid vor einer rot blühenden Blume sitzt. Sie schenkte das 1975 entstandene Gemälde zusammen mit 19 weiteren Bildern von Max Kaus dem "Brücke"-Museum.