Klaus Selmke, der Schlagzeuger der Berliner Band City, ist tot. "Der 'General' Klaus Selmke hat heute um 14 Uhr die Schlagzeugstöcker für immer niedergelegt. Wir traurig und sprachlos", schrieb der Sänger der Band, Toni Krahl, am Freitagabend auf dpa-Anfrage per Mail. Selmke sei in einem Berliner Krankenhaus an Krebs gestorben, berichtete "Bild" (online) .

Die Internetseite der Band war am Freitag schwarz, nur Selmkes Name und seine Lebensdaten waren über roten Drumsticks zu sehen. Der Drummer, der gerne barfuß auf der Bühne saß, starb rund einen Monat nach seinem 70. Geburtstag.

City zählte zu den erfolgreichsten Rockgruppen in der DDR und ist noch immer aktiv. Selmke hatte City vor 48 Jahren gemeinsam mit dem Gitarristen Fritz Puppel im Prenzlauer Berg in Berlin gegründet. Mit ihren kritischen Texten befand sich die Band oft am Rande des Erlaubten. Zwei Jahre vor dem Mauerfall thematisierten sie etwa in "Wand an Wand" und "Halb und Halb" die deutsche Teilung.