imago-images/Wagner Audio: rbb 88.8 | 29.09.2020 | Peter Klinke | Bild: imago-images/Wagner

Pop-up-Konzerte zu Pfingsten - Deutsches Symphonie-Orchester spielt sich quer durch Berlin

29.05.20 | 11:31

Das Deutsche Symphonie-Orchester (DSO) plant über Pfingsten mehrere Pop-up-Konzerte an öffentlichen Orten in Berlin. Unter dem Motto "Berlin braucht Musik!" sind Auftritte vor sozialen Einrichtungen, an Plätzen und entlang der Wasserwege in Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg und Mitte geplant.

Die Orchestermusiker wollen dabei am Samstag in einem Doppeldeckerbus und am Sonntag auf einem Floß durch die Stadt fahren. Auch der Aufstieg mit einem Heißluftballon ist für Samstag geplant.

Orchester wirbt um Spenden

In Zeiten geschlossener Konzerthäuser wolle das Orchester zeigen, dass das Erlebnis von Live-Musik kein Luxus, sondern ein existenzielles menschliches Bedürfnis sei. Weitere Aktionen seien bereits in Planung, hieß es. Gleichzeitig will das DSO auf die aktuelle Notlage von Musikern und anderen Mitarbeitern in den Konzerthäusern aufmerksam machen. Konkret soll mit der Aktion um Spenden für den Nothilfefonds der Deutschen Orchster-Stiftung sowie für den Soidaritätsfonds "Hand For A Hand" geworben werden. Mit der Floßfahrt am Sonntag unterstütze das DSO zudem die parallel stattfindende Bootsdemo "Kultur retten", hieß es weiter.