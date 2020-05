Mühli Kreuzberg Donnerstag, 28.05.2020 | 13:06 Uhr

Eigentlich schmerzen mich "Veränderungen" im Stadtbild überwiegend. Selten wird was "besser", meist geht Identität verloren. Aber bei der Einheitswippe bin ich völlig aufgeschlossen. Erstens: Das Schloss-Esemble - Humboldtforum - ist nun mal nicht "Historisch", sondern ein durchaus interessanter Spagat aus schlüssiger Kulisse und Neuanfang. Und nachdem der Geist von Fritze und Wilhelm an dieser Stelle nun auch wirklich völlig verweht ist, braucht man keine historische Rücksicht mehr nehmen.

Die Wippe selbst halte ich nach wie vor für eine wunderbare Idee. Und ganz bestimmt wird sie ein Treffpunkt werden, den weder die Gäste, noch die Berliner, noch die Berliner mit ihren Gästen zusammen, auslassen werden.



Die Diskussion ums Geld halte ich für müssig. Jetzt Corona in die Wagschale (wie passend -.)) zu werfen, ist kurzsichtig. Kunst und Kultur sind nicht rechenbar, sie sind wertvoll und unbezahlbar - und an ihnen sollen sich auch die Geister scheiden. Sonst wäre es langweilig.