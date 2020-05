Nach jahrelanger Verzögerung startet in Berlin der Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals. Der Baubeginn ist am Dienstag, wie ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Montag sagte. Auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem künftigen Humboldt-Forum soll eine riesige begehbare Schale an die friedliche Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern.