Das Haus der Wannseekonferenz ruft deshalb die Menschen dazu auf [ghwk.de] , "zu Hause in ihren Fotoalben und Fotosammlungen zu schauen". In anderen Städten – etwa Amsterdam, Brandenburg, Warschau oder Würzburg – gebe es Fotos oder Filme der Deportationen.

Die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannseekonferenz sucht 75 Jahre nach Kriegsende nach historischen Fotos von Deportationen in Berlin. Von den Deportationen der weit über 50.000 Berliner Juden in die Konzentrations- oder Vernichtungslager gibt es bislang keine einzige bekannte Aufnahme. "Wir kennen nur Berichte, keine Bilder", heißt des auf der Internetseite der Gedenkstätte.

Der Historiker Christoph Kreutzmüller, der im Haus der Wannseekonferenz arbeitet, geht nach eigener Aussage davon aus, dass auch in Berlin die Deportationen dokumentiert wurden, beispielsweise als "Leistungsnachweisfotos" der SS. "Es ist davon auszugehen, dass es sowas gab. Zudem gab es in Berlin so viele Kameras. Jeder achte bis zehnte Haushalt besaß eine Kamera", so Kreutzmüller.

Der Historiker vermutet, dass viele solcher Bilder gegen Ende des Zweiten Weltkriegs entweder auf Befehl oder im Bombenhagel vernichtet wurden. Doch Kreutzmüller geht davon aus, dass einige Fotos noch existieren – und das nicht nur in Berlin. Denn viele Berliner flohen gegen Kriegsende Richtung Westen.

Die Gedenkstätte hofft nun auf Bilder, auf denen etwa Menschengruppen zu sehen sind, die von Uniformierten bewacht eine Straße entlang gehen. Oder Bilder von Menschen, die mit Gepäckstücken beladen vor einem Gebäude oder an Haltestellen und Güterbahnhöfen stehen. Solche Fotos seien für die pädagogische Arbeit der Gedenk- und Bildungsstätte "von unschätzbarem Wert".