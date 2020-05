Christo und seine Frau Jeanne-Claude wurden mit Installationen auf der ganzen Welt berühmt - auch in Berlin. Wer glaubte, dass Christo in seinem silbern verpackten Berliner Reichstag oder seinen leuchtend gelben, schwimmenden Stegen auf einem See in Italien irgendeine tiefere Bedeutung sah, der irrte. "Es ist total irrational und sinnlos", sagte der Verpackungskünstler 2014 über seine Arbeiten. Doch die Schönheit seiner in abstrakte Objekte verwandelten Gebäude und Landschaften faszinierte Millionen. Zu Deutschland hatte der in Bulgarien geborene Christo eine besondere Beziehung, weil er 1961 seine erste Einzelausstellung überhaupt in Köln hatte - schon damals verhüllte er gerne Alltagsgegenstände und machte sie so zu Kunstobjekten.

Der Aktionskünstler Christo ist gestorben. Das teilte das Büro von ihm und seiner Frau und Partnerin Jeanne-Claude am Sonntagabend auf seiner Homepage mit [christojeanneclaude.net] . Demzufolge starb der mit vollem Namen Christo Vladimirov Javacheff heißende Künstler am Sonntag im Alter von 84 Jahren in seinem Haus in New York City eines natürlichen Todes. Er besaß die bulgarische und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Seit 1971 arbeitete er mit seiner französischen Ehefrau (1935 - 2009) an dem Projekt in West-Berlin. Doch es dauerte bis 1995, nach einer emotional geführten Debatte im Bundestag, bis die Künstler die Erlaubnis bekamen. Zwischen dem 24. Juni und dem 7. Juli 1995 konnten Besucher die Fassade des heutigen deutschen Parlaments nur erahnen - das ganze Haus war in helle, aluminiumbedampfte Tücher gekleidet. Etwas mehr als fünf Millionen Menschen sahen sich dieses Spektakel damals an. Durch das Zusammentreffen der vielen Menschen auf den Wiesen vor und neben dem Haus wurde das tote Objekt zu einem lebendigen Happening. "All diese Projekte haben eine starke Dimension des Fehlens, der Zurückhaltung", sagte Christo zur Reichstagsverhüllung. "Sie werden verschwinden, wie unsere Kindheit, unser Leben." Erst das mache die Erfahrung so intensiv.

Zu den berühmtesten seiner anderen weltweit realisierten Projekte zählten die safranfarbenen Tore im New Yorker Central Park ("The Gates"), die schwimmende, mit Nylongewebe bezogene Stege auf dem Wasser des Iseo-Sees in der Lombardei ("Floating Piers") sowie die verpackte Pont Neuf in Paris.

Christo war bis zum letzten Tag seines Lebens umtriebig und voller Fantasie: Er und sein Büro planten mehrere Großprojekte, zum Beispiel "The Mastaba". In einer Wüste im Emirat Abu Dhabi soll eine Skulptur aus 410.000 liegend gestapelten Ölfässern entstehen. Seinen lange gehegten Traum aber konnte sich Christo nicht mehr erfüllen: Die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris. Schon 1962 fertigte er mehrere Fotomontagen des Denkmals an. Dieses Jahr im Herbst sollte es endlich soweit sein, doch Corona vereitelte das Projekt.

In dem Tweet mit Christos Todesnachricht aber heißt es, es habe immer festgestanden, dass die Kunst von ihm und Jeanne-Claude auch nach ihrer beider Tod fortgesetzt werden solle. Das nächste Projekt, die Verhüllung des Arc de Triomphe im Herbst 2021 werde deshalb wie geplant weiter vorangetrieben. Der Triumphbogen wird in 25.000 Quadratmeter recyclebaren silberblauen Stoff gehüllt, gehalten von roten Seilen.