Jazz-Fans blicken an Pfingsten aufgeregt in Richtung Niederrhein. In der Stadt Moers findet ein traditionsreiche Jazz-Festival statt: Vier Tage lang trotzen Künstler mit Avantgarde und grenzenloser Musik der Corona-Pandemie - als Livestream auch bei uns zu sehen. Von Simon Brauer

Jubel, Applaus, Beifall. Lang nicht mehr gehört in der Corona-Zeit. Auch nicht bei den vielen Livestream-Konzerten aus Wohnzimmern, Proberäumen und leeren Clubs. Das Moers Festival dagegen verwöhnt die Musikerinnen und Musiker, die in der leeren Festivalhalle auftreten, mit Applaus aus der Konserve: Jubelmitschnitte aus der fast 50-jährigen Geschichte des Festivals.

Zwischen all den Konzerten hat auch der Autor und Konzertveranstalter Berthold Seliger einen Auftritt: In seinem Vortrag "Vom Imperiengeschäft" erklärt er anschaulich, wie internationale Grosskonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören. Livemusik ist zur Ware geworden, dagegen müssten wir uns wehren, sagt er.

Höhepunkt des ersten Abends: der Auftritt des kanadischen Pianisten und Entertainers Chilly Gonzales. Wie immer in Bademantel und Pantoffeln genießt er es, nach langer Zeit endlich mal wieder live spielen zu können. Außerdem erklärt Gonzales den Erfolg des Jazz-Standards mit dem krummen Takt - "Take Five" von Dave Brubeck - und wie das Ganze als Walzer klingen würde, also als Take Three.

Das Moers Festival hat schon am ersten Tag gezeigt, wie spannend und unterhaltsam gestreamte Konzerte sein können - mit tollen Künstlerinnen und Künstlern und vor allem mit Applaus.