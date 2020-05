Dem Berliner Theaterdiscounter ist nach dessen Angaben zusammen mit einigen anderen Wohnparteien in der Klosterstraße 44 in Berlin-Mitte gekündigt worden. Das teilte eine Sprecherin des Theaters am Mittwoch mit. Auch einer Hausverwaltung, die ihren Sitz ebenfalls in der Nummer 44 hat, wurde gekündigt, wie ein Mitarbeiter rbb|24 auf Anfrage sagte.