Auf der Violine "mehrstimmig wie auf einer Orgel" spielen – diese Herausforderung, sagt Viviane Hagner, gelte es in Bachs Solowerken auf der Geige zu meistern. Besonders bei der Fuge, die im großen Saal des Konzerthauses ihren polyphonen Zauber entfaltet – auch weil hier eine der besten deutschen Geigerinnen am Werk ist.

Die lieblichen, zu Beginn dunklen Töne der "Siciliana", dem dritten Satz dieser um 1715 komponierten Bach-Sonate in g-Moll, gelingen Viviane Hagner besonders gut. Die gebürtige Münchnerin ist Professorin für Violine in Mannheim, hat davor viele Jahre an der Berliner Universität der Künste unterrichtet. Hagners hochkonzentriertes Spiel wurde für das im April eigens produzierte Video von gleich drei Kameras aufgenommen, zum Teil hautnah an der Künstlerin.

Die Einstellungen des sanft geschnittenen Films wechseln von der Totalen des prachtvollen Saals bis hin zu faszinierenden Nahaufnahmen am Griffbrett oder am Steg der Geige, wo mit dem Bogen allerschönsten Töne erzeugt werden.