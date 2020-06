Großes Haus in Brandenburg an der Havel

Am 18. Juni (17:30 und 20:30 Uhr) geben die Brandenburger Symphoniker unter der musikalischen Leitung von Peter Gülke und Olivier Tardy ein Konzert. Am 20. Juni (17:30 und 20:30 Uhr) zu einem Sonderprogramm mit Sprech- und Musiktheater, welches Szenen und musikalische Ausschnitte aus der vergangenen und kommenden Spielzeit zeigt (Künstlerische Leitung: Frank Martin Widmaier).

Zur Feier der Eröffnung des Großen Haues vor 20 Jahren öffnet das Brandenburger Theater in Brandenburg an der Havel vor der Sommerpause noch zwei Mal seine Türen. Ende der 1990er Jahre war das frühere Gebäude abgerissen worden und eine neue Kultur-Mehrzweckhalle gebaut worden. Coronabedingt musste das Haus seit Mitte März seinen Theaterbetrieb einstellen.

Zum 20. Jubiläum des Großen Hauses gab es bereits am 12. und 13. Juni die erste digitale Uraufführung des Brandenburger Theaters: "Blühende Randschaften: Gaststätte Aktivist" - eine Produktion von Lunatiks in Kooperation mit dem Brandenburger Theater und dem Schlossplatztheater in Köpenick, das ein dreiteiliges Recherchestück aus Brandenburg an der Havel zum Thema "Abwicklung des Stahlwerks" darstellte. Es basiert auf Interviews mit ehemaligen Stahlarbeitern. "Auch ein ganz wichtiges politisches Projekt", betont der künstlerische Leiter.

Für die Online-Premiere zum 20. Jubiläum des Hauses wurde es vor Kurzem noch einmal als Theaterverfilmung umkonzeptioniert.