DAZ/Leon Lenk Audio: rbbKultur | 30.06.2020 | Anke Schaefer | Bild: DAZ/Leon Lenk

Ausstellung über Schweizer Flussbadkultur in Berlin - Mit dem Schwimmsack ins Büro

30.06.20 | 12:09 Uhr

Was in Berlin seit Jahren diskutiert wird, gehört in der Schweiz zur Kultur: Flussbaden. Dabei geht es nicht nur ums Baden, sondern auch um Stadtentwicklung, wie eine Ausstellung im Deutschen Architektur-Zentrum zeigt. Von Anke Schaefer

Wer in einem Fluss baden will, braucht doppeltes Vertrauen: Vertrauen in die Wasserqualität und das Vertrauen darauf, dass man trotz Strömung heil wieder ans Ufer kommt. Die Schweizer haben es raus. Wie machen sie das? Das will der Direktor des schweizerischen Architekturmuseums, Andreas Ruby, in der Berliner Ausstellung "Swim City" zeigen. Im Mittelpunkt der Schau stehen Basel, Bern, Zürich und Genf, die mit ihren jeweiligen Fluss-Badekulturen vorgestellt werden.



Infos im Netz www.daz.de - Swim City - Flussschwimmen im urbanen Raum Die Schau stellt Flussbäder in Basel, Bern, Zürich und Genf sowie Projekte in Berlin (Flussbad Berlin), Paris (Ilot Vert ), Brüssel (POOL IS COOL), London (Thames Baths), New York (+POOL) und Boston (Charles River Swimming Initiative) vorgestellt. Bis 2. August 2020

Deutsches Architektur Zentrum

Wilhelmine-Gemberg-Weg 610179 Berlin

Boje regelt den Verkehr

Ruby ist in Basel schon des Öfteren mit einem wasserdichten Schwimmsack ins Büro geschwommen, indem natürlich auch der Rechner Platz findet. "Das habe ich relativ häufig gemacht, und der Rechner hat es überlebt, und das Handy ist sowieso immer drin", erzählt Ruby weiter. Die Jugendlichen nutzen sogar Bluetooth-Speaker, um auf dem Fluss Musik zu hören. Das ist in Basel besonders bemerkenswert, weil auf dem Rhein auch sehr große Schiffe fahren. "Diese großen Schiffe, die nach Rotterdam fahren, die fahren dort weiterhin. Und trotzdem kann man dort schwimmen. Das ist in Deutschland verboten. Ab dem Moment, wo es Schifffahrt gibt, kann man nicht mehr baden. In der Schweiz hat man das durch dieses Stück Infrastruktur gelöst". Andreas Ruby tätschelt in der Ausstellung eine große rote Boje. "Diese Boje zeigt eindeutig, links darf ich schwimmen, rechts darf ich nicht schwimmen. Und das funktioniert. Und es ist erstaunlich, dass das letztlich so einfach geht."

Auf deutscher Seite undenkbar

Derselbe Fluss, dasselbe Wasser. Was in Basel aber erlaubt ist, ist im nahen Weil am Rhein (Baden-Württemberg) undenkbar. Wie kommt es, dass die Schweizer so gern und so mutig im Fluss baden? "Es gibt in der Schweiz eine Kultur der Akzeptanz von Gefahr in der Erfahrung von Freiraum. Das hat vielleicht mit den Alpen zu tun. Alle Schweizer gehen gerne in den Alpen wandern und allen ist klar, dass es gefährlich ist", erklärt Andreas Runy. "Also versteht man, ich mache das auf eigene Gefahr, wenn ich den Berg besteigen will. Das ist eine tolle Erfahrung. Aber es ist auch nicht ganz ungefährlich. Ich muss mich darauf vorbereiten. Ich muss mich informieren."

POOL IS COOL, Guerilla-Schwumm / Guerilla swim © Paul Steinbrück

Verein will Flussbaden in Berlin etablieren

Und genau das Gleiche gilt für das Baden im Fluss. Dabei gehe es, sagt Andreas Ruby, aber um viel mehr als das Vergnügen. Es gehe darum, wie wir in Zukunft gut in unseren Städten leben können. Das ist eine Frage, die auch Charlotte Hopf umtreibt. Sie ist zweite Vorsitzende des Berliner Vereins Flussbad e. V., der das Schwimmen in der Spree möglich machen möchte. "Man hat früher Marktplätze gebaut, heute findet das im Internet statt. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir auch heute Räume, wo die Gesellschaft zusammenkommen kann und gemeinsame Werte teilt. Und unser Vorschlag dafür ist halt das Flussbad", so Charlotte Hopf.

Problem in Berlin: Mischwasserkanalisation

Besonders in der Corona-Zeit hält sie das für wichtig. "Jetzt sieht man es sehr deutlich, dass es eben viele Menschen gibt, die nicht mal so ins Landhaus flüchten können und es sich dort schön machen können, sondern die vielleicht zu sechst in einer Zweizimmerwohnung wohnen und in dieser schwierigen Zeit irgendwie auch damit umgehen müssen." Da könnte ein Bad in der Spree im heißen Sommer Abkühlung schaffen. Die Wasserqualität, sagt Charlotte Hopf, sei auch gar nicht schlecht. Das Problem sei in Berlin aber die Mischwasserkanalisation. "Wir leiten selber ungeklärte Abwässer ein, nämlich bei besonders starken Regenfällen. So wie es jetzt in den letzten Wochen sehr häufig der Fall war. Das ist also ein hausgemachtes Problem diese starken plötzlichen Verschmutzung und das ist das, womit wir zu kämpfen haben."

1.Berliner Flussbad Pokal

Erster Schritt wird bereits umgesetzt

Seit 2012 gibt es den Verein Flussbad e V., dem mittlerweile etwa 500 Mitglieder angehören. So soll der Spreekanal-Abschnitt schwimmbar gemacht werden, der an der Museumsinsel vorbeiführt, auf dem keine Touristenboote schippern. Eine Filteranlage aus Kies und Pflanzen soll in diesem Bereich das Wasser besonders gut säubern. Ein erster Schritt wird schon umgesetzt: Eine große Freitreppe soll gebaut werden am Humboldt-Forum hin zur Spree. 2023 soll sie fertig sein. Und auf längere Sicht könnte man beispielsweise nach dem Besuch im Humboldt-Forum schwimmen gehen, meint Hopf. Auch in der Seine in Paris soll Schwimmen bald möglich sein. 2024, wenn hier die Olympischen Spiele stattfinden sollen. "Hier sehen wir, was der strategische Sinn des Flussschwimmen ist. Es geht hier nicht einfach nur um Baden, das kann ich auch in der Ostsee oder im Schwimmbad. Hier geht es darum, einen Raum, der bisher für die Infrastruktur kolonialisiert wurde, in die Stadt zurück zu holen, zu sagen, der ist nutzbar für uns alle. Der darf auch nicht mehr überbaut werden", so Andreas Ruby.

Sendung: rbbKultur, 30.06.2020, 17:10 Uhr