Etwa 400 Millionen Tonnen Plastik werden jährlich weltweit produziert. Vor allem in den armen Ländern strandet der Müll auf gigantischen Halden. Aus ihm versuchen Menschen, ihr Überleben zu sichern. Das Leben der "Waste Pickers " zeigt eine neue Ausstellung in Berlin. Von Cora Knoblauch

"Waste Pickers" heißen die Müllsammler, und es gibt sie beinahe überall: in Russland, in Brasilien, in Südafrika, Indien und auf den Philippinen. Aus den Resten, die die Gesellschaft übriglässt, versuchen Hunderttausende von Menschen, genug zum Überleben zu finden. Eine Ausstellung im Berliner Willy-Brandt-Haus versammelt die Arbeiten von drei Fotografen und Künstlern, die die Waste Pickers besucht und porträtiert haben.



Da gibt es eine großformatige Fotocollage, die einen Jungen in einem kleinen Boot zeigt. Mit den Händen versucht er, Verwertbares aus dem Wasser zu fischen, das in sämtlichen Farben schillert. Bei näherem Hinschauen sieht der Betrachter: Die Haare des Jungen sind aus Plastik, sein T-Shirt, das glitzernde Wasser - ein Meer aus kleinen, bunten Plastikschnipseln.

Das Bild in der Ausstellung "Überleben im Müll" stammt von Dodi Reifenberg. Der Berliner Künstler sammelt Plastiktüten aller Art und macht daraus Kunst. Reifenberg möchte in seiner Kunst mit Dingen arbeiten, die beide Seiten haben: Schönheit und Hässlichkeit. Für ihn ist die Plastikmülltüte genau das. Er habe Plastiktüten vor vielen Jahren gesammelt, zunächst ohne zu wissen warum. "Ich fand sie faszinierend. Ich habe sie gehasst und geliebt," lacht Reifenberg.