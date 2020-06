Die ausgeschnittenen Bilder von Bananen, Äpfeln und Zitronen hat der Orchesterleiter für seine Musiker - acht Männer, zwei Frauen - als Spielanweisungen in ein vertikales Zeitraster eingetragen. Bei der Arbeit mit dem Orchester sei immer deutlicher geworden, wie gut sich geschmackliche Eigenschaften von Lebensmitteln mit Klängen beschreiben lassen "Da gibt es Sachen, die schmecken vielleicht sauer oder es gibt Sachen, die sind fleischig - das lässt sich alles in Klangeigenschaften übertragen."

Geschmack in Klang zu übertragen: Diese reizvolle wie schwierige Aufgabe lösen die zehn Orchestermitglieder mit modularen Synthesizern. Die können im Prinzip jeden Klang erzeugen, sofern man an den richtigen Knöpfen dreht und mit Unmengen von farbigen Kabeln die richtigen Verbindungen zwischen den Modulen herstellt. "Die Kabel gehören zu den Instrumenten", sagt von Coler, "und fügen eine gewisse Ästhetik mit dazu. Diesen Kabelsalat, den zeigen wir gerne!"

Als moderner Dirigent verteilt Henrik von Coler die synthetischen Sounds dann auf bis zu zwölf Audiokanäle im Raum - Spatialization ist der Fachbegriff für diese Verräumlichung von Klang, die von Coler auch in seiner Dissertation untersucht. Die fast abgeschlossene Forschungsarbeit könnte am Ende sogar neue Instrumente zur gezielten Steuerung von "Klängen im Raum" hervorbringen, erzählt der aus 38-jährige Studioleiter und Elektrotechnik-Ingenieur. Musikerinnen dann ein solches Instrument in die Hand zu drücken - davon sei man tatsächlich nicht so weit entfernt.

Während solche Zukunftsinstrumente aber gerade erst entstehen, hat sich der modulare Synthesizer in den letzten fünf Jahrzehnten vom teuren und zentnerschweren Gerät für Spezialisten zur handlichen und erschwinglichen digitalen Klangmaschine für experimentierfreudige Künstler entwickelt. "In diesen Kisten ist ohne Ende Kreativität drin", sagt Henrik von Coler. "Die Namen, die Optik, was diese Module können, ist faszinierend, und deswegen hat das auch diesen Boom ausgelöst."