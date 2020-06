In Berlin dürfen ab Dienstag die Kinos wieder öffnen. Filmbesucher müssen aber wegen der Corona-Pandemie strenge Hygienevorschriften beachten. So soll zwischen den Zuschauern ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Zudem darf der Mund-Nasen-Schutz erst abgesetzt werden, wenn man Platz genommen hat. Der Senat hatte am 28. Mai beschlossen die Berliner Kinos ab 30. Juni wieder zu öffnen.

Der Interessenverband der deutschen Programmkinos (AG Kino) zeigte sich eiverstanden mit dem Eröffnungsdatum, denn dieser gebe "den Lichtspielhäusern in der Hauptstadt die Möglichkeit, gutes und sicheres Kino zum Juli vorzubereiten" und genügend Vorlauf für "Hygieneauflagen sowie Programmplanung", so Verbandsvorsitzender Christian Bräuer. Allerdings kritisierte Bräuer die strengen Auflagen. Statt 1,50 Meter Abstand würde es ausreichen, einen Sitz zwischen den Plätzen freizulassen. Der Kinobetrieb müsse wirtschaftlich bleiben.



Bräuer betreibt 14 Kinos der York-Gruppe. Wie andere Programmkinos in Berlin will er den Betrieb erst am Donnerstag starten, wenn neue Filme anlaufen.