Bund will Hamburger Bahnhof kaufen

Museum für Gegenwart in Berlin

Die Bundesregierung will das Berliner Museums für Gegenwart, den Hamburger Bahnhof, kaufen. Das erklärte ein Sprecher der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Montag in Berlin. Der Hamburger Bahnhof ist das größte Haus der Nationalgalerie und zeigt Sammlungen zeitgenössischer Kunst.

Das Museum soll nach Angaben von Grütters' Sprecher nun durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft werden. Anschließend soll die Stiftung Preußischer Kulturbesitz den Hamburger Bahnhof anmieten. Nach dem geplanten Kauf soll der Hamburger Bahnhof saniert werden. Außerdem sieht die Bundesregierung einen Erweiterungsbau vor. Die Verhandlungen laufen allerdings noch.