Es gibt Schauspieler, die haben ein ganzes Jahrhundert im Schlepptau, wenn sie die Bühne betreten. So einer war auch Jürgen Holtz. Am Sonntag ist er im Alter von 87 Jahren verstorben. Ein Nachruf von Oliver Kranz

Interviews? Nein danke. Journalisten gegenüber trat Jürgen Holtz äußerst reserviert auf - nicht weil er schlechte Erfahrungen gemacht hätte, sondern weil er Oberflächlichkeit hasste. Wer mit ihm reden wollte, musste sich auf kritische Rückfragen gefasst machen, auf langes Schweigen und seinen prüfenden Blick. Er war ein Grantler, wie Motzki, der Westberliner Frührentner, den er nach der Wiedervereinigung im Fernsehen spielte.

Damals schimpfte er derart lebensecht auf Ossis, Ausländer und Autonome, dass er einen Sturm der Entrüstung lostrat. Ein konkurrierender Fernsehsender wollte ihn sogar wegen Volksverhetzung verklagen. "Ich habe Motzki mit großem Vergnügen gemacht - mit innerer Würde alles sagen, alles tun, alles zeigen, wie die Welt wirklich ist", erinnerte Holtz sich später. "Von daher denke ich, war es eine soziale Aufgabe."

Leider war mit Motzki nach 13 Folgen Schluss. Die ARD wollte die Reihe zwar fortsetzen, aber Jürgen Holtz lehnte ab. "Das war geschäftlich natürlich sehr ungeschickt. Wäre ich bei 'Motzki' geblieben und hätte den Quatsch mitgemacht, den man mir dann wahrscheinlich angeboten hätte, dann hätte ich viel Geld verdient."

Wahrscheinlich hätte er dann keine Zeit für die Theaterrollen gehabt, die er danach noch spielte. Er war der Bettlerkönig Peachum in Robert Wilsons Version der "Dreigroschenoper" am Berliner Ensemble und der alte Diener Firs in einer "Kirschgarten"-Inszenierung von Thomas Langhoff - für Jürgen Holtz eine Paraderolle. Er gab sich nicht damit zufrieden, einfach nur krumm über die Bühne zu schlurfen, sondern zeigte auch den hellwachen Denker, der in dem altersschwachen Körper steckte.