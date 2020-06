Bild: rbb/Wolfram Leytz

Fun Facts und mehr - So ziemlich alles über die Reichstags-Verhüllung vor 25 Jahren

24.06.20 | 08:08 Uhr

Es gilt als wichtigstes Kunstprojekt von Christo und Jeanne-Claude: Vor 25 Jahren lockte der verhüllte Reichstag fünf Millionen Menschen nach Berlin. Der für zwei Wochen realisierten Aktion gingen Jahrzehnte Planung und Ablehnung voraus.



Langer Atem

Eine Postkarte mit der Abbildung des Reichstags lieferte 1971 die Initialzündung für eines der bekanntesten, am emotionalsten diskutierten Kunstprojekte der jüngsten deutschen Geschichte. Der Historiker Michael S. Cullen, der seit einigen Jahren in West-Berlin lebte, hatte auf die Rückseite geschrieben "Macht was daraus!". Die Realisierung des Projekts "Verhüllter Reichstag" dauerte dann aber 24 Jahre: Am 17. Juni 1995 wurden in Berlin die ersten Stoffbahnen verhüllt - das fertige Objekt war dann vom 24. Juni bis zum 7. Juli 1995 zu sehen.

Berlin, Berlin

Obwohl Christo und seine Frau Jean-Claude nach eigenen Angaben sofort, nachdem sie die Postkarte mit dem Reichstag gesehen hatten, klar war, dass sie das geschichtsträchtige Gebäude verhüllen wollen würden, war Christo bis dahin noch nie in Berlin gewesen. Erst 1976 kam er mit Hilfe des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in die geteilte Stadt und konnte sich alle Teile des Reichstages genau anschauen. In den Jahren, in denen sie sich für die Verhüllung des Reichstags eingsetzten, flogen die beiden Künstler 54 Mal nach Deutschland – stets getrennt, damit ein Projekt auch dann weitergeführt werden konnte, wenn einer verunglücken sollte.

Freunde und Feinde

Erklärter Verhüllungsfeind war neben CDU-Fraktionschef Wolfgang Schäuble auch Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU), der noch auf dem Höhepunkt des Andrangs bekannte: "Ich habe den verhüllten Reichstag nicht besichtigt und ich habe nicht die Absicht, es zu tun." Doch die Ablehnung geht noch weiter zurück: Karl Carstens war als Bundestagspräsident dagegen, sein Nachfolger Richard Stücklen auch, Philipp Jenninger lehnte das Projekt 1987 ein drittes Mal offiziell ab. Doch die Wahl von Rita Süssmuth zur Bundestagspräsidentin änderte alles. "Wenn Rita Süssmuth nicht gewählt worden wäre, hätte das Reichstags-Projekt nicht stattgefunden", so Christos Urteil. Im Februar 1994 stimmte das Parlament dann ab. Es kam zu einer überraschend deutlichen Mehrheit von 292 gegen 223 Stimmen. Sowohl Wolfgang Schäuble als auch Angela Merkel (CDU), damals Umweltministerin, die die Umhüllung im Vorfeld abgelehnt hatten, waren dann aber begeistert.

Es ist, was es ist

Die Verpackung des Reichstags bestand aus über 100.000 Quadratmetern blaugrauem Polypropylengwebe, 15.600 Meter blauem Polypropylenseil und 200 Tonnen Stahl für die Unterkonstruktion. Das Gewebe war in einer Vakuumkammer mit insgesamt vier Kilogramm Aluminium bedampft worden – so spiegelte es Sonne und Himmelsfarbe wider. Das gesamte Verhüllungsmaterial wurde nach dem Abbau recyclet und für andere Zwecke wiederverwendet.

Ist das Kunst oder kann das weg?

Christo war der Auffassung, dass schon der Prozess, der zur Verhüllung führte, Kunst sei. Deshalb waren sowohl Christo als auch seine Frau Jeanne-Claude dagegen, Kräne oder Gerüste zu verwenden. Die Verhüllungsarbeit sollte von Menschen durchgeführt wird. Daher wurden zusätzlich 90 professionelle Fassadenkletterer und 120 Montagearbeiter engagiert, die diese Arbeit erledigten. Zuvor hatten Feuerwehrleute die Stoffbahnen nach den Anweisungen gefaltet. Die Falten selbst wurden mit schweren Fahrzeugen eingebügelt. Hierfür wurde der Stoff in eine Halle gefahren, welche groß genug war, um die Stoffbahnen ganz auszurollen. Auf den Falten lag sowieso ein besonderes Augenmerk: "Nicht die Verpackung, sondern die Falten sind das Kunstwerk," sagte Christo selbst.

Teurer Spaß

Die Verhüllung des Reichstags kostete insgesamt stolze 13 Millionen Dollar. Diese wurden – wie bei allen anderen Projekten Christos und Jeanne-Claudes – ausschließlich aus deren eigenen Mitteln finanziert. Die Künstler akzeptierten keinerlei Fördermittel aus öffentlicher oder privater Hand. Das kam gut an in Berlin. Der SPD-Abgeordnete Peter Conradi rief am 25. Februar 1994 im Bundestag, er sei für das Kunstprojekt, weil es den Steuerzahler nichts koste. Bei der FDP fand man das damals "stillos".

Und alle, alle kamen

Insgesamt besuchten in den zwei Wochen seines Bestehens etwa fünf Millionen Menschen das Kunstwerk. Allein am letzten Tag sollen 500.000 Menschen da gewesen sein. Auf der Reichstagswiese herrschte in diesem Sommer Volksfeststimmung. Jeder wollte dabei gewesen sein. Angeblich sollen sogar Piloten bei der Bodenkontrolle die Erlaubnis erbeten haben, vom Kurs abweichen zu dürfen, um den Passagieren das einzigartige Kunstwerk von oben zeigen zu können.

Wir und die anderen

Nicht nur deutschlandweit, auch international fand die Reichstagsverhüllung große Beachtung. Die "New York Times" erklärte das Kunstwerk zum "Symbol für das neue Deutschland". "Le Figaro" schrieb: "Christo versöhnt die Deutschen mit dem Reichstag." Die Verhüllung fand sogar Erwähnung bei "Die Simpsons".

Was danach geschah

Nach Ende des Projekts verblieben die Entwürfe und Materialien zunächst im Besitz von Christo, bis der Unternehmer Lars Windhorst diese Anfang 2015 erwarb. Windhorst stellt die Exponate inzwischen dem Deutschen Bundestag kostenlos zur Verfügung. Hier dokumentiert die Ausstellung den Weg von der Idee bis zur Umsetzung. Auch Fotos und Originalteile gehören zu der insgesamt etwa 400 Exponate umfassenden Sammlung.

Mehr Christo

Zu den berühmtesten Christos anderer weltweit realisierten Projekte zählten die safranfarbenen Tore im New Yorker Central Park ("The Gates"), die schwimmenden, mit Nylongewebe bezogenen Stege auf dem Wasser des Iseo-Sees in der Lombardei ("Floating Piers") sowie die verpackte Brücke Pont Neuf in Paris. Einen lange gehegten Traum aber konnte sich Christo vor seinem Tod Ende Mai nicht mehr erfüllen: die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris. Schon 1962 fertigte er mehrere Fotomontagen des Denkmals an. Dieses Jahr im Herbst sollte es endlich soweit sein, doch Corona vereitelte das Projekt vorerst.

Alles begann mit einer Postkarte

Einer der spektakulärsten Momente deutscher Parlamentsgeschichte: Die Verhüllung des Berliner Reichstags...

Bild: dpa ... beginnt mit der Postkarte eines in Berlin lebenden US-Amerikaners Anfang der 1970er-Jahre: "Wie wärs, wenn ihr den mal verpacken würdet?".

Seitdem lässt die Idee des "Wrapped Reichstags" das Künstlerehepaar Christo und Jeanne-Claude nicht mehr los. Sie konzipieren Modelle und Entwürfe und versuchen parallel dazu, Politiker für ihr Vorhaben zu begeistern.

Über zwei Jahrzehnte später ist es soweit: Am 17. Juni 1995 beginnt die Verhüllung des Reichstags. Für die Stoffbahnen wurde über 100.000 Quadratmeter feuerfestes Polypropylengewebe mit einer Aluminiumschicht überzogen.

Sogar Stoffproben der sonderbaren Ummantelung werden unter den Zuschauern verteilt.

Viele Neugierige kommen, um live dabei zu sein, als das ...

... silbrig schimmernde Gewebe von 90 Fassadenkletterern und Bergsteigern festgezurrt wird: mit 15.600 Metern Seil.

Das glänzende Verhüllungsmaterial und das tiefblaue Seil ergeben einen ganz besonderen Kontrast.

Am 24. Juni ist es soweit: Der Reichstag ist vollständig verhüllt - und sorgt sofort für weltweites Aufsehen. Doch der Weg bis zu diesem Tag war lang und mühsam.

23 Jahre lang hatten Christo und Jeanne-Claude hartnäckig versucht, die Politik vom "Wrapped Reichstag" zu überzeugen. Der erste Fan war Rita Süssmuth (CDU), die den Verpackungskünstler Christo kurzerhand in Kontakt mit ihrem Parteifreund Helmut Kohl brachte. Der damalige Bundeskanzler lehnte die Idee des verhüllten Reichstags aber strikt als pietätlos ab.



Doch Christo und Jeanne-Claude gaben nicht auf. Schließlich wurde im Bundestag darüber abgestimmt - und das Projekt befürwortet.

Am 25. Februar 1994 ist es dann soweit: die Abgeordneten stimmen ab und entscheiden sich mit 295 zu 223 Stimmen für die Verhüllungs-Aktion. Mittlerweile ist der Reichstag längst vom Symbol der Trennung zum Symbol der Einheit geworden.

1995 ist der Reichstag dann zwei Wochen lang von einer silbrig glänzende Stoffbahn aus Spezialgewebe umhüllt. Etwa fünf Millionen Menschen kommen, um das Spektakel anzusehen.

Die einen schauen kurz vor der Arbeit vorbei oder treffen sich danach zum Picknick, liegen auf der Wiese, manche verbringen die ganz Nacht hier.

Je nach Licht sieht der schimmernde Koloss anders aus. Die S-Bahn bietet für zwölf bis 15 Mark Sonderfahrten mit Foto-Stopp an.

Zum 25. Jahrestag der Verhüllung des Reichstags können Interessierte in Berlin die wichtigsten Projekte des Künstlerpaares Revue passieren lassen. Das PalaisPopulaire (Unter den Linden 5) blickt mit Arbeiten aus der Collection des Recklinghäuser Sammlerpaares Ingrid und Thomas Jochheim auf Projekte aus den Jahren 1963 bis 2020 zurück. Die Ausstellung [db-palaispopulaire.de] läuft seit dem 6. Mai und noch bis zum 17. August 2020. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen































