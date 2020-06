Die gebürtige Berlinerin Helga Schubert (80) hat am Sonntag den renommierten Bachmannpreis gewonnen. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung gilt als einer der wichtigsten Preise für deutschsprachige Literatur. Schubert setzte sich mit einem Text über eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung gegen 13 andere Kandidatinnen und Kandidaten durch. Der Triumph kam 40 Jahre nach ihrer ersten Einladung zur Teilnahme bei den "Tagen der deutschsprachigen Literatur". 1980 bekam Schubert, die in der DDR lebte, keine Ausreisegenehmigung von der SED-Kulturbehörde. Von 1987 bis 1990 war sie schließlich Mitglied der Jury.

Schubert verriet, dass ihr Text "Vom Aufstehen" eine Hommage an die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) gewesen sei, zu deren Ehren der Preis ins Leben gerufen worden war. Ihr Text über eine schwierige Beziehung von einer Tochter zu ihrer vom Krieg geprägten Mutter habe zunächst "Das 80. Jahr" geheißen, angelehnt an Bachmanns Erzählungszyklus "Das dreißigste Jahr". Sie habe sich bei der Jury aber nicht anbiedern wollen. Deshalb habe sie den letzten Satz aus Bachmanns Buch genommen ("Steh auf, dir ist kein Knochen gebrochen") und daraus den Titel "Vom Aufstehen" gemacht.

Schubert war Diplompsychologin und seit 1975 Mitglied im Schriftstellerverband. Sie lebte bis 2008 in Berlin und zog dann mit ihrem Mann, dem Psychologen, Maler und Schriftsteller Johannes Helm, nach Nordwestmecklenburg in das Dorf Neu Meteln. Dort eröffneten die beiden für seine Bilder eine Galerie, in der zahlreiche Kulturveranstaltungen stattfinden. Meist moderiert Schubert sie und liest dort auch aus ihren neuen Erzählungen.



Der Bachmannpreis, der an die in Klagenfurt geborene Lyrikerin Bachmann erinnert, gilt als besonders wichtige Würdigung im deutschsprachigen Literaturbetrieb.