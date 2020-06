Brandenburgs Landesregierung fördert die freie Theaterszene in der Mark in diesem Jahr mit mehr als 1,3 Millionen Euro. "Mit ihren kreativen, innovativen und oft leidenschaftlichen Inszenierungen und Projekten setzen die Freien Theater nicht nur spannende kulturelle und gesellschaftliche Akzente, sondern stehen auch für die kreative Schaffenskraft und die Kunst- und Kulturfreiheit in unserem Land", erklärte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Sonntag in Potsdam. In diesem Jahr seien auch die Theater in freier Trägerschaft von der Corona-Krise schwer getroffen. Trotz des Ausfalls von Veranstaltungen werde die Förderung durch das Land grundsätzlich fortgesetzt.