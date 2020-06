Er schuf ein Wunder an der Spree

Mit einer Postkarte des Amerikaners Michael Cullen aus Berlin hatte alles begonnen. Er schickte Christo und seiner Frau Jeanne-Claude ein Bild des Reichstags und fragte: "Wollt Ihr den nicht mal verhüllen?"

Beide waren in ihrem New Yorker Atelier fasziniert. Christo zeichnete, malte, und dann stürzten sie sich für 23 Jahre in die Überzeugungsarbeit. Sie besuchten alle Bundestagspräsidenten. "Wir gingen zu Dr. Carstens, zu Herrn Stücklen, zu Herrn Jenninger, zu Rita Süssmuth, und - nicht zu vergessen - zu Annemarie Renger", erinnerte sich Christo im Gespräch.