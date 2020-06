Bild: MDR/rbb/Progress Filmverleih/Waltraut Pathenheimer

DEFA-"Chefindianer" feiert 80. Geburtstag - Mein Blutsbruder Gojko Mitic

13.06.20 | 11:43 Uhr

Der erste DDR-Indianerfilm "Die Söhne der großen Bärin" machte Gojko Mitic zum Superstar. Als der Film 1966 Premiere feierte, begeisterte er neun Millionen Zuschauer. Auch Knut Elstermann war damals dabei. Am 13. Juni feiert sein Held der Prärie 80. Geburtstag.



Gojko Mitic steht am Beginn meines Lebens als Kinogänger. Er hat mich jahrelang begleitet wie ein guter, verlässlicher Freund. Auch wenn später andere Kinogestalten hinzukamen, auch wenn ich internationale Klassiker des Western-Genres kennenlernte wie die Meisterwerke von John Ford oder Sergio Leone, sieht in meiner Vorstellung der Wilde Westen immer noch so ORWO-Color-bunt wie in den DEFA-Indianerfilmen aus. Und ihr Hauptdarsteller Gojko Mitic ist für mich der größte Held der Prairie.

Zu meinem ersten Kinobesuch nahmen mich meine Eltern in eine Vorstellung von "Die Söhne der großen Bärin" mit. Der DEFA-Film entstand 1965 in der Regie des Tschechen Josef Mach. Im Februar 1966 kam er in die Kinos, während einer düsteren Zeit für die DEFA. Auf dem berüchtigten 11. Plenum des Zentralkomitees der SED im Dezember 1965 war fast die gesamte Jahresproduktion verboten worden, darunter so aufrichtige, kritische Gegenwartsfilme wie "Spur der Steine" und "Karla". Man war froh, mit dem Indianerfilm einen unverfänglichen Publikumsmagneten zu haben, den man vorzeigen konnte.

Knut Elstermann (rechts) und sein Held der Prärie, Gojko Mitic Bild: Knut Elstermann

"DDR-Western" als antikapitalistisches Genre

Nach der Romanreihe "Die Söhne der großen Bärin" von Liselotte Welskopf-Henrich (1901-1979), die auch das Drehbuch schrieb, erzählt der Film vom letzten großen Freiheitskampf der Dakota in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts. Konzipiert als Antwort auf die klassischen Western, in denen die Ureinwohner oft anonym, gefährlich und verschlagen erscheinen, wurde hier das Bild von tapferen, naturverbundenen Kämpfern etabliert, die von den weißen, betrügerischen, geldgierigen Eroberern brutal aus ihrem angestammten Lebensraum vertrieben werden. Gojko Mitic wurde zum Sinnbild dieser neuen, umgekehrten Sicht. Der "DDR-Western" war durchaus ein antikapitalistisches Genre, das sich bei aller Idealisierung der "Indianer" und ihres Widerstandes um historische Genauigkeit und ethnologische Detailtreue bemühte. Aber all das wusste ich damals beim ersten Kinobesuch meines Lebens natürlich noch nicht, und es hätte mich auch nicht interessiert. Ich war einfach fasziniert von dieser fremden Welt, von dem ungleichen, mutigen Kampf der Indianer gegen die Bleichgesichter und natürlich von Gojko als Tokei-ihto, diesem edlen Helden, der die Stämme kompromisslos einen wollte, der keinen Verrat und keinen Eigennutz kannte, und Schmerz ohnehin nicht.

Gedreht auf märkischen Sand

Mit Gojko Mitic wuchs der DDR einer ihrer wenigen echten Stars zu: Er zierte die Titelseiten und sein Ruhm steigerte sich noch als bekannt wurde, dass er auch gefährliche Stunts selbst ausführte. Der serbische Sportstudent mit der starken Ausstrahlung und dem blendenden Aussehen war zunächst Stuntman und hatte schon im Westen in einigen Karl-May-Verfilmungen mitgespielt. Seine größte Rolle hatte er in "Unter Geiern" (1964), wo er übrigens eingedeutscht als "Georg Mitic" im Abspann erscheint. Er hatte also schon ein "indianisches" Vorleben als die DEFA ihn ansprach. Neun Millionen Menschen, darunter also ich auch, sahen "Die Söhne der großen Bärin". Ungeplant wurde der Film zum Beginn einer ganzen DEFA-Reihe mit Indianerfilmen aus Babelsberg, in denen die Ausstatter des Studios Erstaunliches leisteten, um den amerikanischen Westen glaubhaft im märkischen Sand, in den Studiohallen, in den tschechischen und rumänischen Bergen zu erschaffen.

Besuch bei den Ureinwohnern

Es erschien mir und allen anderen begeisterten Zuschauern der "DEFA-Indianerfilme", die Jahr für Jahr zu den Sommerfilmtagen anliefen, völlig selbstverständlich, dass Indianer die wahren, ursprünglichen Helden Amerikas waren. Als epochemachende, amerikanische Filme wie "Der mit dem Wolf tanzt" (1990) in die Kinos kamen und die brutale Ausrottung der Indianer schilderten, waren Kenner der DEFA-Filme weitaus weniger überrascht als der Rest der Filmwelt, die eine Revolution feierte, die in Babelsberg längst stattgefunden hatte. Nach der Wende zeigte Mitic in US-amerikanischen Reservaten einige dieser Filme vor dankbaren und überraschten Ureinwohnern, die es kaum glauben konnten, dass in einem winzigen Land in Europa solche Werke entstanden waren.

Exotisch und zugleich nahbar und vertraut

Mitic hatte einen Hauch von Welt in die Enge der DDR gebracht. Er erschien exotisch und zugleich nahbar und vertraut. Er war keineswegs nur in Indianerfilmen zu sehen, er spielte eindrucksvoll im Science-Fiction-Film "Signale – ein Weltraumabenteuer" (1970) oder in der großen Fernsehserie über deutsche Widerstandskämpfer "Front ohne Gnade" in den 80er Jahren. Im DEFA-Kinderfilm-Klassiker "Der Lange Ritt zur Schule" (1981) schildert Regisseur Rolf Losansky einen verrückten Tag: Für den zehnjährigen Alex verschmelzen auf dem Schulweg Realität und Fantasie, der Drahtesel etwa wird zum feurigen Hengst. Der "DEFA-Chefindianer" Gojko Mitic parodierte in diesem witzigen Film lustvoll und selbstironisch sein Heldenimage, machte auch als Sportlehrer eine tolle Figur und zeigte seinen Sinn für Humor, der bei den Indianerfilmen naturgemäß nicht vorkam.

Der "DEFA-Chefindiander“ wird 80

Bild: imago-images Gojko Mitic wird am 3. Juni 1940 als Sohn einer Bauernfamilie in Strojkovce (heute Republik Serbien) geboren. Er studierte zunächst Sport in Belgrad und verdiente seinen Lebensunterhalt als Stuntman in britischen und italienischen Filmen.

Bild: rbb/Degeto Nach einer Reihe von Kurzauftritten bekam er 1964 in der westdeutschen Karl-May-Verfilmung "Unter Geiern" zum ersten Mal eine größere Nebenrolle als Häuptlingssohn. Hier links im Bild, neben Pierre Briece, der in dem Film den Apachenhäuptling Winnetou verkörperte.

Bild: MDR/rbb/Progress Filmverleih/Waltraut Pathenheimer 1965 begann auch die DEFA im ehemaligen Jugoslawien zu drehen und Mitic spielte in "Die Söhne der großen Bärin" seine erste große Hauptrolle.

Bild: rbb/PROGRESS/Eberhard Daßdorf In über zehn DEFA-Indianerfilmen, hier als Ulzana im gleichnamigen Film, übernahm Mitic die Hauptrolle, was ihn in der DDR äußerst populär machte und ihm den Beinamen "DEFA-Chefindianer". Auch als "Winnetou des Ostens" wurde er gern bezeichnet, einen Charakter, den er bekanntlich in keinem einzigen Film darstellte.

Bild: imago-images Nach der Wende ließ seine Populärität nach, Mitic stand aber immer wieder in TV-Produktionen vor der Kamera. Hier ein Portrait aus dem Jahr 1995.

Bild: imago-images/Hesse 1992 übernahm er als Nachfolger von Pierre Brice bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg die Rolle des "Winnetou" und wurde so rückwirkend tatsächlich noch der "Winnetou des Ostens". Er spielte die Rolle in über 1.000 Aufführungen bis zum Jahr 2006.

Bild: dpa/Batanov Gojko Mitic lebt heute in Berlin-Köpenick und hat eine Tochter. Am 13. Juni feiert er seinen 80. Geburtstag. Zum Beitrag | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen













Als "Winnetou" niemals vor der Kamera

Als ich Gojko Mitic nach der Wende kennenlernte und immer wieder interviewen durfte, erlebte ich einen freundlichen, offenen und bescheidenen Mann, der auf zurückhaltende Weise durchaus stolz auf seine Lebensleistung ist. Ende vergangenen Jahres erhielt er den Preis der DEFA-Stiftung für seine besonderen Verdienste um den deutschen Film. Sichtlich gerührt von minutenlangen Standing Ovations sprach er in seiner Dankesrede kaum über sich, sondern über sein Publikum, über Begegnungen mit seinen treuen Fans, über die vielen Briefe im Verlaufe der Jahrzehnte, die ihn immer noch beglücken und bewegen. Aus unerfindlichen Gründen wird Gojko Mitic bis heute gern der "Winnetou des Ostens" genannt, so wie der Showmaster Heinz Quermann als der "Kuhlenkampff des Ostens" bezeichnet wurde. Niemand käme etwa auf die Idee, Hanna Schygulla beispielsweise als "Angelica Domröse des Westens" zu bezeichnen. Die Kultur des Ostens braucht offenbar noch immer diesen Westvergleich, um ihre volle Wertigkeit zu erweisen. Dabei spielte Gojko Mitic, nebenbei bemerkt, den Winnetou niemals vor der Kamera, er übernahm die Rolle allerdings bei den Karl-May-Festspielen von Bad Segeberg.

Sendung: Brandenburg aktuell, 13.06.2020, 19:30 Uhr