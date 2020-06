Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist viermal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, darunter mit drei Koproduktionen. Das hat die Jury des Fernsehpreises am Donnerstag bekanntgegeben. Die Mini-Serie "Warten auf'n Bus", die Serie "MaPa" und die Sportsendung "Die Finals - Berlin 2019" sind jeweils in der Auswahl für den 21. Deutschen Fernsehpreis. Die Hauptdarsteller von "Warten auf'n Bus", Felix Kramer und Ronald Zehrfeld, sind darüber hinaus als "Beste Schauspieler" nominiert.

In der Mini-Serie "Warten auf'n Bus" dreht sich alles um die Gespräche der beiden heftig verlebten End-Vierziger Hannes (Ronald Zehrfeld) und Ralle (Felix Kramer). Die Busfahrerin Kathrin (Jördis Triebel) ist für die beiden Aussteiger ihr letzter Draht zur Welt. Es geht um wahre Männerfreundschaft und jede Menge Gesprächsstoff an einer Bushaltestelle irgendwo in Brandenburg.