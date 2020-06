Seit 2018 ist Björn Döring Leiter der Fete de la Musique, die Organisation dieses Jahr war eine einzige Herausforderung. Die Veranstalter haben je nach Gesetzeslage immer wieder neue Szenerien aufgebaut und wieder verworfen. "Wir wissen, dass wir eine recht große Verantwortung haben und sind deswegen auch sehr vorsichtig. Wir laden alle dazu ein, Musik zu machen, in einem sicheren Kontext: auf dem Balkon, in der WG oder auch mit großem Abstand und Verantwortungsbewusstsein im Park."

Auch im Rahmen des bundesweiten Aktionsbündnis "Nonstop-Musik" macht die Fête de la Haus-Musique am Wochende mit. "Mit dem Aufruf, zuhause Musik zu machen und zu hören, senden wir auch einen Appell an die Politik sich um die Zukunft der Kreativen zu kümmern", sagt Döring.

Das Open-Air-Festival findet jedes Jahr am 21. Juni, dem kalendarischen Sommeranfang in mehr als 540 Städten weltweit statt. Insgesamt haben sich bundesweit über 80 Städte für die Variante Onlinestreaming entschieden, andere haben das Fest komplett abgesagt. In Berlin werden am Sonntag rund 40 Streaming-Angebote virtuelle Bühnen anbieten.

Über 100 Konzerte werden ab 13 Uhr am Sonntag live in die Welt hinaus gestreamt. "Das Livestreaming machen wir auch mit einem inneren Konflikt ", erklärt Döring. "Ein Konzert ohne Publikum ist ja eigentlich nicht das, was man will. Auch sind die Nutzerzahlen eines Livestreams bei gutem Wetter gering." Aber Döring sieht auch Vorteile in der Digitalisierung: Die Konzerte bleiben über den Moment hinaus zugänglich. Und das Problem, die der Besucher jedes Jahr normalerweise hat, dass er sich für ein paar wenige Bühnen entscheiden muss, fällt weg.

Die aktuelle Verordnung in Berlin erlaubt Veranstaltungen bis zu 150 Menschen in geschlossenen Räumlichkeiten und bis zu 500 unter freiem Himmel. Doch Döring macht klar, dass die Verantwortung als etabliertes Festival groß ist und sie deswegen nicht zu Live-Konzerten aufrufen wollten. "Nicht zuletzt der Landwehrkanal hat gezeigt, was die Leute machen, wenn sie nicht darüber nachdenken. Deswegen sind wir dieses Jahr vorsichtig zu kommunizieren, was draußen stattfinden kann und was nicht."