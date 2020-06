Ihr und ihrem Team dankte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger für das Engagement: "Ich gratuliere Katrin Günther und dem gesamten Team von Redaktion und Produktion zu dieser großartigen, einer Mega-Meisterschaft würdigen Auszeichnung. Sie haben die Begeisterung der Menschen in den Arenen ebenso in die ganze Republik transportiert wie die herausragenden Leistungen der Sportlerinnen und Sportler."



"Die Finals Berlin 2019" vereinten erstmals die deutschen Meisterschaften aus zehn Sportarten an einem Wochenende. Mehr als 200 Entscheidungen standen an, rund 3.300 Athletinnen und Athleten kämpften bei dem Multisport-Event im Stadion, auf dem Wasser und in der Halle um die Plätze auf dem Podest. Durchschnittlich 1,48 Millionen Zuschauer verfolgten an beiden Tagen die Live-Übertragungen im Ersten am Samstag und am Sonntag im ZDF. Hinzu kam an beiden Veranstaltungstagen ein umfassendes Onlineangebot mit Livestreams und Hintergrundberichten.