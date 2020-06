Die Stiftung Humboldt-Forum hält am bisher genannten Öffnungstermin fest. Das Humboldt-Forum werde "wie angekündigt noch im Dezember dieses Jahrs" eröffnen, teilte der Stiftungsrat am Dienstag mit. Grundlage für die Entscheidung war demnach ein Bericht über den Fortschritt der Arbeiten durch den Stiftungsvorstand.



"Dass dies trotz der Behinderungen der Baustelle durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie ermöglicht wird, stellt einen beachtlichen Erfolg aller am Bau Tätigen dar", heißt in einer Mitteilung der Stiftung. Nun sei vor allem das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung gefragt, dass die baulichen Anlagen rechtzeitig geprüft würden.