Martin Steffens: Die Ausstellung haben wir für die Kamera gebaut. Es handelt sich quasi um eine digitale Kunstvermittlung. Es ist eine sehr schöne Ausstellung geworden, die auch den Besuch lohnen würde in persona, was aber nicht möglich ist aufgrund der Einschränkungen, die wir erleben.

Wir haben ein Team von Kunstvermittlern, die auf unterschiedliche Art und Weise die Ausstellung darstellen wollen. Wir haben uns gefragt, was möchten wir eigentlich von einer Ausstellung haben, wenn wir sie live besuchen könnten und haben versucht technische Mittel zu finden, das zu simulieren. So gibt es einen ganz tollen Ausstellungsfilm, der sich mit viel Ruhe den einzelnen Kunstwerken nähert. Wir haben Menschen vor Ort, die man über einen Videocall anrufen kann und mit denen man durch die Ausstellung gehen kann. Man kann beispielsweise sagen, ob man sich die Arbeiten von vorne oder hinten anschauen möchte oder ein besonderes Detail näher betrachten will. Man kann also den Raum mit Hilfe eines lebendigen Avatars erforschen, der vor Ort ist.