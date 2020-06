Theater in Berlin

Der Schauspieler Jürgen Holtz ist tot. Er wurde 87 Jahre alt. Der gebürtige Berliner studierte unter anderem in Weimar und Leipzig und kam 1964 an die Berliner Volksbühne.

1983 ging er in den Westen. Einem Millionenpublikum wurde er in den 90er Jahren als "Motzki" in der gleichnamigen Fernsehserie bekannt. Er erhielt den Theaterpreis und stand im letzten Jahr noch bei Frank Castdorf als "Galileo Galilei" auf der Bühne. Auf der Bühne war er regelmäßig im Deutschen Theater und im Berliner Ensemble zu sehen.