Was für eine winzige Bühne! Das ist mein erster Gedanke, als ich am Montagabend um kurz vor acht das Gelände betrete. Noch herrscht ziemliches Chaos. Vor dem Gelände: eine lange Schlange mit Autos. Auf dem Gelände: eine noch längere Schlange vor den Klos.

Die Security-Leute haben gut zu tun. Immer wieder bitten sie die Besucher, zurück in ihre Autos zu gehen. Woran sich viele nicht halten. Genauso wenig wie an das Hup-Verbot. Gehupt wird vor den Songs, nach den Songs und während den Songs. Egal ob es passt oder nicht: Jeder Song kriegt von den Besuchern eine neue Hup-Zweitstimme dazu komponiert.

Gefühlt haben die Leute mehr Spaß am Hupen als an Sido. Der zieht auf der Bühne sein Standardprogramm ab, wie man es zum Beispiel auch von seinen Weihnachtskonzerten kennt: seine größten Hits und dazwischen ein bisschen Nonsens-Gequatsche. Immer wenn die Stimmung droht abzuflauen, animiert er die über 900 Autos einfach zum Hupen. Oder zum Blinken. Je dunkler es wird, umso beeindruckender sieht die DIY-Lichtershow aus.

"Ein richtiges Konzert war es nicht, aber besser als nichts", bilanziert ein Besucher nach anderthalb Stunden Konzert. "Ich hätte erwartet, dass wir mehr draußen sein können und ums Auto tanzen können", bemängelt Nadine aus Eberwalde. Drinnen sitzen und das Konzert nur durch die Scheibe zu erleben, sei langweilig, findet auch eine andere Besucherin. "Wir haben den Tipp bekommen: Solange wir rauchen, dürfen wir draußen stehen", erzählt Steffi aus Lübbenau. Ein Grund für sie, für die Dauer des Sido-Konzertes zur Partyraucherin zu werden. Was sich gelohnt hat, findet sie: "Da war so ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl durch das Mithupen. Wie so eine große Familie. Guck mal, wie sie alle grinsen in den Autos!"