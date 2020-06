In die Debatte über die Bebauung des historischen Standorts der Potsdamer Garnisonkirche kommt Bewegung. Der US-Architekt Daniel Libeskind habe Interesse daran bekundet, sich in die Gestaltung eines Neubaus am Ort des 1945 ausgebrannten Kirchenschiffs einzubringen, teilte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung mit.